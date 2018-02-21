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التشاد: يوم بلا صحافة احتجاجا على العنف

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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قرر اتحاد الصحافيين فى التشاد حجب كل الصحف عن النشر اليوم الاربعاء احتجاجا على العنف ضد الصحافة أثناء ممارسة مهمها.

وأعلن الاتحاد بالتعاون مع وسائل إعلام التشادية أخرى الاربعاء 21 من فبراير يوما بلا صحافة  فى جميع أكشاك دولة التشاد.

وكانت محطة إذاعية محلية قد تعرضت للتخريب مؤخرا على يد رجال الشرطة أثناء تفريقهم لمظاهرات طلابية.

ويشكو اتحاد الصحافيين فى دولة التشاد مما يقول إنه اعتداء على حرية التعبير، ومنع الصحافة من مزاولة مهامها عبر التهديد، أو الاعتداء المباشر.

ويطالب الاتحاد بحرية أكبر للصحافة التشادية، إضافة إلى سن قوانين تحمى الصحافي، ووسائل الإعلام عموما، أثناء ممارسة مهمتهم النبيلة، وفق تعبير الاتحاد.

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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