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الجامعة العربية تدعم دول الساحل في مواجهة “الإرهاب”

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن دعم المنظمة العربية للجهود الأمنية التى تقودها مجموعة دول الساحل ضد “الإرهاب” في المنطقة.

وقال أبو الغيط في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي التي انطلقت اليوم بنواكشوط، إن “الجامعة العربية تحيي جهود مالي ودول الساحل في مواجهة “الميليشيات الإرهابية”، فضلا عن ترحيب الجامعة بمبادرة “اسكات البنادق” فى ربوع القارة الإفريقية بحلول 2020.

وأضاف أن هناك توافقا بين خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030، وبين “أجندة التنمية 2063” التى أعلنها الاتحاد الإفريقى، وأن الجامعة ستتواصل مع الاتحاد الإفريقى لتحقيق تلك الأهداف المشتركة بينهما.

وثمن أبو الغيط المواقف الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية الرافضة للاحتلال الإسرائيلى وممارسته القمعية تجاه الشعب الفلسطينى .

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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