الجزائر.. ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة نقل عسكرية

ارتفعت حصيلة تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية، صباح اليوم الأربعاء، ليصل إلى 257 قتيلاً أغلبهم عسكريون، ومن ضمنهم 26 من أعضاء جبهة البوليساريو.

وأعلنت السلطات الجزائرية أن الحصيلة الرسمية وصلت إلى 257 قتيلاً.

وقالت مصادر خاصة إن الطائرة العسكرية كانت تغادر مطار « بوفارك »، القريب من العاصمة الجزائر، متوجهة إلى مدينة بشار، جنوب غربي البلاد، وبعد ذلك تتجه إلى مخيمات تندوف، معقل جبهة البوليساريو.

وقال وزير الدفاع الجزائري إن الطائرة العسكرية تحطمت في محيط قاعدة « بوفارك » العسكرية، التي تقع في بلدة البليدة، على بعد 35كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وبحسب مصدر في جبهة التحرير الوطنية الحاكمة في الجزائر، فإن من بين ضحايا الحادث 26 من أعضاء جبهة البوليساريو، كانوا على متن الطائرة العسكرية.