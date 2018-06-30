الجزائر ترفض إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين على أراضيها

أكد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت بنواكشوط، أن بلاده “لن تقبل باقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين” على أراضيها”.

وقال أويحيى أن موقف الجزائر حول هذا الموضوع قد عُـبر عنه من قبل وزير الخارجية البلاد، عبد القادر مساهل، مضيفا أن “الاوروبيين بصدد البحث عن مكان لاقامة مراكزهم”.

و كان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد أكد يوم الاربعاء الماضي في حوار مع الاذاعة الفرنسية “آر أف إي” بخصوص أزمة الهجرة أنه “من المستبعد أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز”، مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر تواجهها نفس مشاكل أوروبا.

و أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه ” أن بلاده تقوم بعمليات ترحيل لكنها تقوم بذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها مع الدول المجاورة”.

وكانت دول أوروبية قد اقترحت إقامة مراطز إيواء للمهاجرين القامين إلى أوروبا، بهدف فرزهم وتحديد من يحق له دخول أوروبا، وهم على أراضي القارة الافريقية، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على الدول الأوروبية التي تستقبل المهاجرين.