الجزائر تسعى لإنجاز مصنع للألبان في موريتانيا

كشف الرئيس المدير العام لملبنة “صومام” الجزائرية لونيس حميطوش،اليوم السبت، عن وجود مفاوضات بين الجزائر وموريتانيا، لانجاز مصنع لإنتاج الحليب ومشتقاته على الأراضي الموريتانية.

جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الجزائري اليوم السبت، على هامش الصالون الدولي للفلاحة ” أقريبرو-اكسبو 2018″ الذي اختتمت فعالياته اليوم، بمدينة بوهران الجزائرية.

وأضاف حميطوش أن هذا المشروع سيسمح فور دخوله حيز الخدمة، بفتح آفاق لتصدير المنتوجات إلى الدول الإفريقية المجاورة، على غرار المالي والسنغال.

وأكد مدير الملبنة الجزائرية، أن بلاده تصدر بشكل أسبوعي، عشرون طنا من الحليب المعقم إلى موريتانيا، كما تصدر ايضا عشرين طنا بشكل أسبوعي إلى ليبيا، وما بين عشرين إلى ثلاثين طن من الياغورت والحليب المعقم إلى قطر.

وشارك في الصالون الدولي للفلاحة” أقريبرو-اكسبو 2018″ ، الذي دام أربعة أيام، ازيد من مائة عارض من الجزائر وفرنسا واسبانيا وتونس وألمانيا والهند وبولونيا وبلجيكا والولايات المتحدة الامريكية وأندونيسيا .