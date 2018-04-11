الجزائر.. سقوط طائرة عسكرية وأنباء عن مقتل العشرات

سقطت صباح اليوم الأربعاء طائرة عسكرية جزائرية كان على متنها أكثر من مائة عسكري جزائري، عندما كانت تحلق من مطار عسكري يبعد عشرات الكيلومترات من العاصمة الجزائر، شمالي البلاد.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار لبوفاريك العسكري، وسقطت على طريق سريع، وفق مصادر عسكرية جزائرية، فيما لا تزال الحصيلة مجهولة.

ولوحظ من الطريق السيار الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة البليدة، نشوب حريق وارتفاع أعمدة دخان كثيف منبعث من موقع الحادث الذي يجهل سببه لحد الآن، وفق ماورد فى وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب قنوات تلفزية جزائرية، التي بثث صورا للطائرة وهي تحترق، فإن أزيد من 100 عسكري قد يكونوا على متن الطائرة العسكرية، التي تحطمت بعيد إقلاعها بقليل.

وأفاد المصدر أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بشار، جنوب غربي البلاد.

وتستعد السلطات الجزائرية لعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه ملابسات الحادث والحصيلة الأولية للضحايا.