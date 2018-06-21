الجزائر.. مسلحون يستسلمون للسلطات قرب الحدود مع مالي

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن سبعة مسلحين ينتمون للجماعات المتشددة، استسلموا للسلطات أمس الأربعاء في جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الأمن ضبطت أسلحة بينها ست بنادق كلاشنيكوف.

وانحسر العنف في الجزائر منذ التسعينيات عندما أودى الصراع بين الدولة والمسلحين الإسلاميين بحياة نحو 200 ألف شخص.

وما زال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نشطا في بعض المناطق النائية إلى جانب مجموعات صغيرة من المقاتلين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية.