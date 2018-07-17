الجمارك الموريتانية والجزائرية تبحثان إجراءات الحدود

تبحث اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الجمركي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إجراءات إنشاء مركز حدودي بين البلدين عند النقطة الحدودية 75.

وحسب ما أفاد بيان صادر عن الجمارك الجزائرية، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار تجسيد اتفاق التعاون المبرم بين الحكومة الجزائرية، والحكومة الموريتانية يوم 8 نوفمبر 2017 بنواكشوط، والمتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالنقطة 75 .

كما اشارت الجمارك الجزائرية الى أن هذا المركز من شأنه تأمين الشريط الحدودي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.

و ذكرت ذات المؤسسة أن هذا المشروع يتماشى وتوصيات المنظمة العالمية للجمارك المتعلقة بالمراقبة المنسقة للحدود.

وكانمت موريتانيا والجزائر اتفقتا العام الماضي على انشاء معبر حدودي بين البلدين بهدف تسهيل تنقل البضائع والأشخاص، والتنسيق الحدودي.