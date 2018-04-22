الجيش المالي يعلن مقتل 15 شخصا وسط البلاد

أعلن الجيش المالي, أمس السبت,عن مقتل 15 شخصا في وسط البلاد خلال عملية أمنية استهدفت الجماعات الإرهابية, والتي أسفرت أيضا عن مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح.

وقال الجيش المالي -في بيان له- إن 15 “إرهابيا” قتلوا, وأن أسلحة استعيدت ودراجات نارية دمرت خلال عملية التمشيط التي جرت, الجمعة الماضي في غابة تينا بمنطقة موبتى وسط البلاد.

وأضاف البيان ذاته, أن “العملية أسفرت أيضا عن مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح”.

وشهدت مناطق وسط مالي تصعيدا خطيرا لأعمال العنف, وأعربت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني.