الجيش الموريتاني يعتقل 5 عناصر من عصابة مخدرات

أعلن الجيش الموريتاني أنه تمكن، أمس الثلاثاء، من اعتقال خمسة أشخاص ينتمون لعصابة تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود سبق أن اشتبكت من وحدة عسكرية موريتانية شهر أغسطس الماضي، في أقصى شمال شرقي البلاد.

وقال الجيش في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني إنه « بعد عمليات بحث وتحري ورصد ومتابعة، تمكنت وحدة من الجيش الوطني يوم أمس 18 سبتمبر 2018 من السيطرة على ما تبقى من عصابة تنشط في ميدان تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود ».

وأضاف الجيش في بيانه أنه « سبق أن تعرضت هذه العصابة لخسائر جسيمة بعد اشتباكها مع إحدى دوريتنا في 10 أغسطس الماضي على الحدودالموريتانية المالية ».

وأوضح الجيش أنه تمكن من « أسر باقي أفرادالعصابة (خمسة عناصر)، ومصادرة بقية أسلحتها ومعداتها »، وأشار الجيش إلى أن هذه المعدات تتمثل في سيارتين عابرتين للصحراء، 3 رشاشات جماعية، 1 قاذف صاروخي، 2 سلاح فردي، 2 هاتف ثريا، 3 أجهزة اتصال لاسلكي وكميات معتبرة من الذخيرة والمحروقات.

وخلص الجيش إلى أنه سينشر « تفاصيل إضافية وصور من العملية لاحقا ».