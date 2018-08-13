الحجاج الموريتانيون يبدؤون الإحرام من “ذي الحليفة”

أحرم الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين اليوم الإثنين، من بلدة ذي الحليفة (ميقات أهل المدينة)، بعد إكمال صلاة الأربعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، فقد غادر هذا الفوج الذي يضم 500 حاج المدينة المنورة، باتجاه مكة المكرمة، على متن 11 حافلة.

وسيبدأ الحجاج فور نزولهم بالعمارات السكنية المخصصة لهم في مكة المكرمة، أداء طواف القدوم وإتباعه بالسعي بين الصفا والمروة الركن الثاني من الحج.

وتؤكد الجهات الرسمية سلامة الحجاج الموريتانيين، وتمتعهم بالظروف المناسبة لأداء شعائر الحج، وينتظر أن تتوالى مغادرة الأفواج الثلاثة المتبقية للمدينة المنورة باتجاه مكة تباعا أيام الثلاثاء، والأربعاء والخميس للإحرام من ذي الحليفة.