الحجاج يواصلون رمي الجمرات بأول أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، رمي جمرات العقبة في مشعر منى في أول أيام التشريق الثلاثة، وقد بدأ أكثر من مليوني حاج، رمي جمرات العقبة في مشعر منى، أمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب يوم النحر، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، حيث يأتي عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو ما يُعرف بيوم النحر، ثم تليه أيام التشريق الثلاثة، كما تُعرف هذه الأيام الثلاثة باسم «الأيام المعدودات»

وبعد انتهاء الرمي ثاني أيام التشريق يجوز للحجاج المتعجلين الخروج من مِنى قبل غروب الشمس والتوجه إلى مكة، ويسمى ذلك بالنفر الأول، أما من تأخر في الخروج من منى؛ فعليه أن يقضي ليلته، ويرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق ويخرج بعد ذلك، ويسمى ذلك النفر الثاني

واستقبل الحرم المكي، أمس، جموع المؤدين لصلاة العيد وطواف الإفاضة، فيما أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن، خالد الحربي، جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة الجمرات.