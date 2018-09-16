الحزب الحاكم يتقدم في جهوية تيرس الزمور بعد فرز 83%

تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نحو حسم رئاسة المجلس الجهوي لولاية تيرس الزمور، وذلك بعد فرز 83 في المائة من مكاتب التصويت، وفق ما أكدته مصادر « صحراء ميديا ».

وبحسب هذه النتائج الجزئية فإن الحزب الحاكم حصل على 6582 صوتاً، أي ما يعادل 53,92 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

بينما حصل تحالف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد على 5371 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 43,99 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وبحسب هذه النتائج فإن الحزب الحاكم يقترب من حسم رئاسة المجلس الجهوي للولاية، وذلك في انتظار اكتمال عملية فرز ومعالجة النتائج.