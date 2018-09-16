الحزب الحاكم يحسم بلدية تفرغ زينه (محضر)

حسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الصراع على بلدية تفرغ زينه في الشوط الثاني من الانتخابات الذي نظم أمس السبت، وذلك بعد أن تفوق على تحالف أحزاب المعارضة الديمقراطية.

وحصل الحزب الحاكم على 7332 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 51,33 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بينما حصل تحالف المعارضة على 6376 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 44,64 في المائة من الأصوات.

وكان عدد المصوتين في تفرغ زينه 15367 مصوتاً، كان من بينهم 1084 بطاقة لاغية، و575 بطاقة محايدة.

ووصلت نسبة المشاركة في المقاطعة 40,08 في المائة.