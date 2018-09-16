الحزب الحاكم يحسم بلدية لكصر بنسبة 56 في المائة

تمكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من حسم المنافسة على بلدية لكصر، وذلك بعد حصوله على نسبة 56,59 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بعد فرز جميع مكاتب التصويت في البلدية.

وحصل الحزب الحاكم على 4508 أصوات في البلدية ليمضمن بذلك التجديد لمرشحه في عهدة ثانية.

بينما حصل حزب الجبهة الشعبية على 2880 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 36,15 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

ووصلت نسبة المشاركة في بلدية لكصر إلى 39,70 في المائة، بينما كان عدد البطاقات اللاغية 834 بطاقة.