الحزب الحاكم يشيد بدور القوات المسلحة الموريتانية في افريقيا

أشاد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، بدور القوات المسلحة والأمنية المشاركة في قوات حفظ السلام في القارة الإفريقية.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بمناسبة الذكري الخامسة والخمسين لتأسيس الوحدة الإفريقية، إن “هذه القوات تقدم تضحيات جسام من أجل السلام وخدمة الانسانية”.

ورحب بيان الحزب “بإحتضان موريتانيا لأشغال الدورة 30 للقمة الإفريقية، معتبرا أنها ستكون إضافة جديدة للدور الموريتاني الرائد في النهوض بالقارة وتسوية مشاكلها”.

وأعلن الحزب “تمسكه بخيار اﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺃﻣﻞ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ الافريقية”.

واعتبر الحزب الحاكم أن هذه “المناسبة ﺗﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺫﻛﺮﻯ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﻣﺮﻳﺮﺓ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﻌﺘﺎﻕ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﻗﻬﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.