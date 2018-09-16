الحزب الحاكم يحسم 6 بلديات في نواكشوط (نتائج ومحاضر)

تمكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الشوط الثاني من الانتخابات البلدية، من حسم ست بلديات في العاصمة نواكشوط، وذلك من أصل تسع بلديات.

وجاءت هذه النتائج على النحو التالي:

بلدية عرفات:

تحالف المعارضة: 9914 صوتاً (48,90%)

الاتحاد من أجل الجمهورية: 9783 صوتاً (48,25%)

بلدية لكصر:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 4508 صوتاً (56%)

الجبهة الشعبية: 2880 صوتاً (36,15%)

بلدية تفرغ زينه:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 7332 صوتاً (51,33%)

تحالف المعارضة: 6376 صوتاً (44,64%)

بلدية السبخة:

حزب طلیعة التغییر الدیمقراطي: 5841 صوتاً (60,25%)

تحالف المعارضة: 3623 صوتاً (37,37%)

بلدية تيارت:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 6175 صوتاً (55,15%)

تحالف المعارضة: 4687 صوتاً ((41,86%

بلدية دار النعيم:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 6219 صوتاً (52,58%)

تحالف المعارضة: 5266 صوتاً (44,52%)

بلدية الرياض:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 5485 صوتاً (50,28%)

تحالف المعارضة: 5056 صوتاً (46,35%)

بلدية توجنين:

تحالف المعارضة: 8835 صوتاً (51,66%)

الاتحاد من أجل الجمهورية: 7764 صوتاً (45,40%)

بلدية الميناء:

الاتحاد من أجل الجمهورية: 6140 صوتاً (47,89%)

تحالف المعارضة: 6121 صوتاً (47,74%)