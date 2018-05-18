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الحكومة الموريتانية تبدأ إجراءات اكتتاب 14 طبيباً تونسياً

Cheikh Med Horma منذ 1 ساعة
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أبلغت الحكومة الموريتانية نظيرتها التونسية برغبتها في اكتتاب 14 طبيباً، من تخصصات عديدة، مقابل رواتب تقدر بحوالي 3 آلاف يورو.

وبحسب وثيقة حصلت عليها « صحراء ميديا » فإن السلطات الموريتانية ترغب أيضاً في اكتتاب 13 فنياً مختصين في مجالات صحية عديدة.

وتشير الوثيقة الصادرة عن جهة رسمية تونسية (الوكالة التونسية للتعاون الفني) إلى أن السلطات الموريتانية عرضت رواتب قيمتها 3 آلاف يورو للأطباء الأخصائيين، و1250 يورو للفنيين.

وتأتي هذه المساعي الموريتانية في ظل إضراب شامل قام به الأطباء الموريتانيون للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وزيادة رواتبهم.

وقد تصاعدت الأزمة بين الأطباء والوزارة لتصل إلى درجة اتخاذ الوزارة لإجراءات عقابية ضد الأطباء المضربين، قد تصل إلى قطع الرواتب.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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