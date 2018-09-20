بعد شهرين من التوقف.. حكومة موريتانيا تجتمع

عقدت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس، في القصر الرئاسي بنواكشوط، أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ شهرين.

ويعود آخر اجتماع للمجلس إلى 26 من شهر يوليو الماضي، قبل أن يدخل أعضاؤها في عطلتهم الرسمية.

وانخرط الوزراء في الحملة الدعائية التي سبقت الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، مساندين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي ينتسب له أغلب أعضاء الحكومة.

من جهة أخرى شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الناها بنت مكناس في الانتخابات الأخيرة، وتمكنت من دخول البرلمان.