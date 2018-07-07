الحكومة الموريتانية.. وضعنا برنامجا خاصا لمساعدة المنمين

قالت وزيرة الزراعة الموريتانية، لمينة بنت القطب ولد امم، اليوم السبت، إن الحكومة وضعت برنامج خاصا لمؤازرة المنمين خلال موجة الجفاف التي شهدتها البلاد.

وأضافت الوزيرة التي كانت تتحدث بمدينة تامشكط في لقاء للتحسيس بأهمية الاحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، أن البرنامج الذي وضعته الحكومة لمساعدة المنمين “تميز بإعداد محكم وتنفيذ في الوقت المناسب مما مكن من توفير الأعلاف بكميات كبيرة وبأسعار مدعومة وإدخال مكونة الزراعات العلفية في مناطقنا المروية”.

وأكدت الوزيرة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “يسعى لتنمية البلاد ورفاهية المواطن عبر تحقيق العديد من المكاسب التي شملت الأمن العام والرفاهية والنهضة الاجتماعية من خلال الخدمات المتنوعة التي قدمتها القطاعات الحكومية المتخصصة” حسب تعبير الوزيرة.