الحكومة: 30 قائدا سيحضرون القمة الافريقية فى موريتانيا

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس إن 30 من القادة الأفارقة أكدوا حضورهم للقمة الافريقية المقررة فى نواكشوط.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن التحضيرات لهذه القمة جارية على قدم وساق ، مؤكدا أنها ستتم في ظروف جيدة وفي الأجل المحدد لها ، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن القمة ستكون مميزة ولها الأثر الجيد على مستوى القارة الافريقية بصفة عامة وحتى على المستوى الدولي، على حد تعبيره.

وتستعد موريتانيا لاحتضان القمة الافريقية نهاية شهر يونيو الجاري ، و كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد زار قصر المؤتمرات الجديد مطلع الأسبوع ،و الذى من المقرر أن يستضيف القمة ، واطلع على مستوى الاستعداد لاحتضان القمة الافريقية لأول مرة فى موريتانيا.