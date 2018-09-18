الخزينة العامة: لجنة الانتخابات لم تصرف مزيانيتها

أظهرت المعطيات المنشورة على موقع الخزينة العامة، اليوم الاثنين، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تصرف أي أوقية من ميزانيتها البالغة 20 مليون أوقية جديدة.

وبحسب ما جاء في جدول متابعة تنفيذ قانون المالية لسنة 2018، المنشور على موقع الخزينة العامة، فإن اللجنة صرفت 0% من ميزانيتها، سواء كان ذلك الصرف على شكل إنفاق أو رواتب.

وكانت اللجنة قد أشرفت خلال الأشهر الأخيرة على واحدة من أكثر الانتخابات تعقيداً في تاريخ موريتانيا السياسي.

كما اكتتبت اللجنة خلال الأشهر الماضية طواقم كبيرة للإشراف على الانتخابات، وأبرمت عقود تعاون مع مكاتب مختصة في معالجة وتسيير النظم الإلكترونية للانتخابات.

من جهة أخرى تم سحب بطاقات التصويت من طرف شركة يوجد مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، وتولت شركة شحن تركية عملية نقل بطاقات التصويت.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل ميزانية تكاليف تنظيم هذه الانتخابات، كما لم ترد أي معلومات بخصوص الصرف بهذا الخصوص على موقع الخزينة العامة.

ويتتبع الموقع التابع بشكل رسمي للخزينة العامة، الإيرادت الشهرية للنفط والنفقات اليومية على نظام رشاد، كما يختص في نشر المعطيات والإحصائيات الاقتصادية المستخرجة من النظم المالية الموريتانية.