الدولية للهجرة تُكون أعضاء الهيئة القضائية بموريتانيا‎

قال المكلف بمهمة بوزارة العدل الموريتانية، محمد عبد الرحمن عبدي اليوم الإثنين، إن موريتانيا لم تسجل منذ سنتين أي حالة تسلل لقوارب الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال إطلاق دورة تكوينية بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، على القانون الدولي للهجرة، لصالح أعضاء الهيئة القضائية في موريتانيا.

وتنظم الدورة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، بالشراكة مع وزارة العدل الموريتانية، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وتدوم 3 أيام.

وأكد ولد عبدى أن موريتانيا تحترم القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية، وفى الوقت ذاته تشن حربا لا هوادة فيها على شبكات المتاجرة بالبشر.

وشكر المكلف بمهمة الفاعلين الدوليين على مساعدة موريتانيا، فى الحرب على الهجرة غير الشرعية التى اتخذت فى الماضى من نواذيبو محطة للعبور نحو الشواطئ الأوربية