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الرئيس السنغالي يدعو الأفارقة لتغيير العقليات حول الفساد

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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دعا الرئيس السنغال ماكي صال اليوم الأحد الأفارقة لتغيير العقليات حول الفساد معتبرا أنه أصبح فكرة سريعة للاستفادة من الأموال غير المشروعة .

و أضاف صال خلال كلمة له فى الجلسة الثانية أن السنغال قام بتطبيق الآليات الكفيلة بمحاربة الفساد حيث تم اعتماد قانون يقضي بتصريح الرئيس لممتلكاته عند تسلم مهامه تفاديا للفساد فى نهاية مأموريته .

و أشار لعمليات التفتيش التى تتبعها بلاده و تقديم الفسدين للعدالة ، معتبرا أن التهرب الضريبي هو نوع من الفساد بالاضافة لكسب الأموال غير المشروعة .

وطالب صال الأفارقة بالعمل على استغلال الموارد النفطية والغازية فى القارة

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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