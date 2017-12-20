الرئيس السوداني يدعو الأفارقة للإنسحاب من الجنائية الدولية





دعا الرئيس السوداني، عمر حسن البشير ، الدول الإفريقية إلى الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تستجب لمطالب إفريقيا.





جاءت دعوة الرئيس السوداني اليوم الأربعاء خلال مباحثات مع نظيره الرواندي، بول كاغامي، الذي يزور السودان حاليا.



وأضاف البشير أن "السودان يدعو أشقاءه لتطبيق مقررات قمة الاتحاد الإفريقي، خاصة الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تستجب للمطالب الإفريقية، دون أن يقد أي تفاصيل عن طبيعة تلك المطالب.





وكان الاتحاد الإفريقي قد أيد بشكل غير ملزم في القمة التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أوائل 2017، الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية.





وسبق لغامبيا، وجنوب إفريقيا، وبوروندي، أن أعلنت انسحابها من الجنائية الدولية، فيما هددت دول أخري بالانسحاب منها، وتقول بعض الحكومات الأفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002، أظهرت انحيازا ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة، إلا أنها لم تصادق عليه.