الرئيس الصيني يبدأ جولته الإفريقية من السنغال

بدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ ، اليوم السبت، زيارة من يومين للعاصمة السنغالية دكار، المحطة الأولى في جولة له تقوده إلى رواندا وجنوب إفريقيا.

وخلال هذه الزيارة التي تعد الأولى للرئيس الصيني لدول بغرب إفريقيا، سيجري جين بينغ مباحثات مع نظيره السنغال ماكي صال، قبل أن يباشر القائدان توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.

وحسب برنامج الزيارة الذي نشره قطب التواصل بالرئاسة السنغالية، فإن الرئيس الصيني سيسلم للرئيس ماكي سال، بالمناسبة، مفاتيح حلبة لرياضة المصارعة تكفلت الصين ببنائها.

ويرتقب أن يغادر الرئيس الصيني دكار غدا الأحد نحو العاصمة الرواندية كيغالي.