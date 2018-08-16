تلقى الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا، اليوم الخميس، اتصالاً هاتيفاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه خلاله على الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وجاء اتصال ماكرون على كيتا بعد ساعات فقط من إعلان النتائج الرسمية من طرف وزارة الإدارة الترابية في مالي، وهي نتائج ما تزال تحتاج المصادقة عليها من طرف المحكمة الدستورية لتصبح نهائية.

وبحسب برقية صادرة عن قصر الأليزيه الفرنسي فإن « رئيس الجمهورية اتصل هاتفياً بنظيره إبراهيما ببكر كيتا من أجل تهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لدولة مالي ».

وأوضحت البرقية أن الرئيس الفرنسي وجه التحية إلى جميع الفاعلين في مالي الذين عملوا على تنظيم هذه الانتخابات، كما وجه التحية إلى ما قال إنها « المساهمة المهمة » للمراقبين المحليين والدوليين.

كما جدد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب والسلطات في دولة مالي من أجل « تجاوز تحدي محاربة الإرهاب »، ومن أجل « تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ».

وكانت النتائج الرسمية للانتخابات (وهي نتائج ما تزال مؤقتة)، قد أشارت إلى حصول كيتا على نسبة 67 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بينما حصل زعيم المعارضة ووزير المالية السابق سوميلا سيسي على 32 في المائة فقط.

ولكن سيسي شكك في نزاهة الانتخابات، ووصفها بأنها « مزورة »، وقالت إدارة حملته إنه سيتقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية.