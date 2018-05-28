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الرئيس المالي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 28 دقيقة
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أعلن ديوان الرئاسة في باماكو، اليوم الاثنين، ان رئيس مالي ابراهيم ابو بكر كيتا سيترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية يوليو والتي سينافسه فيها ما لا يقل عن 15 مرشحا.

وقالت الرئاسة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر إن “الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا ادلى من مقر اقامته في سيبينيكورو (ضاحية باماكو) باعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يوليو 2018”.

واضافت ان اعلان الترشح الذي تلاه الرئيس المنتهية ولايته سيذاع عبر التلفزيون الرسمي ليل الاثنين/الثلاثاء.

وارفقت الرئاسة تغريدتها بصورة لكيتا، بدا فيها واقفا خلف منبر كتب عليه “إعلان ترشح ابراهيم ابو بكر كيتا – باماكو – الاثنين 28 مايو 2018”.

ومنذ اكثر من شهرين، اعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والاحزاب المنتمية الى الاكثرية الحاكمة دعمها لترشح كيتا لولاية ثانية، لكن الاخير لم يكن قد اعلن رسميا قراره خوض الانتخابات المقبلة.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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