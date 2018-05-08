الرئيس المالي يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في 29 يوليو المقبل، في سعي لنيل ولاية ثانية من خمس سنوات.

وعبر كيتا خلال لقاء جمعه، في القصر الرئاسي بقادة الأحزاب السياسية الداعمة له، والتي تناهز 70 حزبا، عن استعداده للترشح خلال الانتخابات المقبلة.

وأضاف في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي المالي “نحن مستعدون لخدمة البلد بكل جهودنا”، ونقلت وسائل إعلام محلية عن بوكاري تيريتا، رئيس حزب التجمع من أجل مالي، وهو الحزب الرئاسي والمكون الرئيسي للتحالف الداعم للرئيس المالي، خلال هذا الاجتماع “إنه بطلب من حزبه وحلفائه السياسيين، وافق الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا على أن يكون مرشحا لرئاسيات يوليو”.

وكانت حكومة مالي أعلنت يوم 27 أبريل المنصرم، أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2018 بالبلاد ستجرى يوم 29 يوليو المقبل، فيما ستنظم الحملة الانتخابية من 7 إلى 27 من الشهر نفسه.

وكانت الانتخابات الرئاسية المالية، المبرمجة منذ سنة 2013، قد تأجلت في عدة مرات لأسباب أمنية، فيما تم تأجيل الانتخابات الجهوية إلى نهاية السنة الجارية، بعدما كانت مبرمجة في ديسمبر 2017 وبعدها في أبريل المنصرم.