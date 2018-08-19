الرئيس الموريتاني : جهود “عنان” ستبقى محفوظة فى الذاكرة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس السبت إن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بذل جهودا كبيرة من أجل السلام والأمن والتنمية خلال توليه منصب الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الموريتاني خلال برقية تعزية وجهها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن جهود عنان ستبقى محفوظة في ذاكرة المنظومة الدولية، مشيرا إلى أن حصوله على جائزة نوبل للسلام يعد تتويجا لهذه الجهود .

ووجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد برقية تعزية ثانية إلى الرئيس الغاني نانا آدو دانكوا ، أعرب خلالها عن حزنه وتعازيه للشعب الغاني بعد رحيل الأمين العام السابق كوفي عنان.

وتوفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان في سويسرا أمس السبت بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 80 عاما.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة وفاة الدبلوماسي الغاني، الذى كان الأمين العام السابع للأُمم المتحدة، وعين في 24 فبراير 2012، موفدا خاصا للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا.