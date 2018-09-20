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الرئيس الموريتاني: حديثي عن المأمورية الثالثة “كلام حملة”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس إن حديثه عن المأمورية الثالثة كان “فى إطار الحملة الانتخابية ” ، مشيرا إلى أن الشعب هو الذى يطالبه بالبقاء خلال زياراته .

وأوضح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي أن القانون الموريتاني ينص أيضا على أنه يمنع ترشح من فوق سن 75 سنة ، وهو مايشكل مشكلة لبعض رؤساء الأحزاب ، وفق تعبيره.

وأضاف أنه يشاطر رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه الرأي بضرورة عدم المساس بالمواد المحصنة ، لكنه فى نفس الوقت أشار إلى أنه لم يشارك فى كتابة الدستور الذى يمنع ترشح من فوق سن 75 سنة .

ونفى الرئيس الموريتاني علاقته بفكرة تحوبل النظام لنظام برلماني ، مشيرا إلى أن الفكرة روجتها جهات فى المعارضة بعد رؤية التجربة فى دول عربية ، لكنها “فشلت ” ، وفق تعبيره.

وقال ولد عبد العزيز إنه لا علم له بحملة جمع التوقيعات لدعم المأمورية الثالثة ، مشيرا إلى أنه لايدعم هذه المبادرة.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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