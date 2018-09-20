الرئيس الموريتاني: حزب “تواصل” تراجع خلال هذه الانتخابات

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل ” تراجع خلال الانتخابات الحالية ، بعد تحقيقه 14 نائبا فقط .

وأوضح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي أن حزب “تواصل” كان لديه 16 نائبا من أصل 95 نائبا خلال البرلمان الماضي ، بينما حصل على 14 بعد زيادة عدد النواب ليصل 157 نائبا .

وأكد الرئيس الموريتاني أنه حقق أغلبية بحوالي 120 نائبا ،مشيرا إلى تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نسبيا ، بعد حصوله على 89 نائبا ، ينتظر ان تصل إلى 93 نائبا ، وفق تعبيره.

وفي رده على سؤال عن حديث المعارضة عن التزوير ، قال إن الكل يبرر فشله على التزوير ، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أدت دورها .

وقال إن حزبه بعيد عن التزوير نظرا للظروف المحيطة به ، مشيرا إلى أن “جهات فى المعارضة ” هي التى عرفت بالتزوير .

وبدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، لقاء مع بعض الصحفيين فى القصر الرئاسي، بتهنئة الشعب الموريتاني على الانتخابات الأخيرة التي جرت في أجواء هادئة، على حد تعبيره.

هذا اللقاء الصحفي يعد أول خرجة إعلامية للرئيس بعد الإعلان عن النتائج الأولية والمؤقتة للانتخابات الجهوية والتشريعية والنيابية.