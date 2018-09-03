الرئيس الموريتاني: شمال إفريقيا منطقة استقطاب للاستثمارات

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز,إن الناتج المحلي الإجمالي، للمنطقة الحرة التي أنشأتها الصين في منطقة شمال افريقيا،من المتوقع أن يرتفع إلى 4 تريليون دولارمابين الفترة,2016– 2019.

وأضاف ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه اليوم الاثنين نيابة عن قادة شمال إفريقيا، أمام المشاركين في الحوار رفيع المستوى بين قادة إفريقيا والصين وممثلي عالم الأعمال في المنطقتين، الذي تحتصنه العاصمة الصينية بكين، أن منطقة شمال افريقا تتوفر على موارد طبيعية في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية والسياحة، ما يؤهلها م لتصبح منطقة استقطاب للاستثمارات الصناعية والتجارية خاصة الصينية والإفريقية منها.

وبين الرئيس الموريتاني أن منطقة شمال إفريقيا، تتوفر على سوق داخلية تتجاوز 240 مليون مستهلك وتتميز بوضعية جيوستراتيجية استثنائية، حيث تقع على أهم الممرات البحرية التي تطل على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأشار إلى أن استحداث مدونة استثمار جد مشجعة في البلدان الافريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، روافد أساسية لترقية الاستثمار والتجارة بين شمال إفريقيا والصين من جهة، وبين شمال إفريقيا وباقي المنطقة الإفريقية من جهة أخرى.

وكان ولد عبد العزيز قد غادر العاصمة نواكشوط أول أمس السبت إلى الصين ، بعد أن أدلى بصوته في الاستحقاقات الانتخابية الجاري فرز نتائجها حاليا، ومن المتوقع أن يغادر بعد ذلك إلى كوريا الشمالية