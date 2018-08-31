الرئيس الموريتاني في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية

أفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيتوجه يوم غد السبت إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها لهذا البلد الشيوعي الواقع في أقصى شرقي القارة الآسيوية ويعاني من حصار بسبب مشاريعه النووية.

المصادر أكدت أن ولد عبد العزيز سيغادر العاصمة نواكشوط متوجهاً إلى بيونغ يانغ مباشرة بعد أن يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي تنظم يوم غد السبت.

ولم يعلن بشكل رسمي عن الزيارة حتى الآن، كما لم يعلن الهدف منها.