الرئيس الموريتاني : نحرص على تعزيز التعاون مع المغرب

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المغرب ، ” تحقيقا لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وإسهاما في بناء اتحاد المغرب العربي الكبير”.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة ، وجهها ولد عبد العزيز إلى العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش.

وعبر الرئيس الموريتاني عن أحر التهانئ وأطيب التمنيات، راجيا للشعب المغربي المزيد من التقدم والإزدهار.

و أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة،، أن خطاب العرش سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، اليوم الأحد.

ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، تتخللها عدة احتفالات رسمية و شعبية، و هي ذكرى تربع الملك على العرش و بيعته الرسمية، ، ولهذه المناسبة عدة مظاهر تغطى عبر التلفاز العمومي كأنشطة رسمية و تقاليد عريقة .