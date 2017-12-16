الرئيس الموريتاني: نعول على تنفيذ شراكتنا مع "إيكواس"



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، إن موريتانيا تعول على رؤساء الدول والحكومات في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من أجل "وضع اتفاق الشراكة بيننا موضع التنفيذ"، وفق تعبير ولد عبد العزيز.



ويشارك ولد عبد العزيز في الدورة 52 لرؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس" في عاصمة نيجيريا أبوجا.



وقال ولد عبد العزيز في خطابه أمام قادة المجموعة: "شعوبنا تعلق آمالا مشروعة على نتائج أعمال قمتنا هذه ومن واجبنا جميعا أن نستجيب لتطلعاتها".



وشكر ولد عبد العزيز المجموعة الاقتصادية على القرار الذي اتخذته بإقامة شراكة مع موريتانيا، واصفاً المجموعة بأنها أصبحت "في وقت قياسي مثالا يحتذى للتعاون الإقليمي".



وأوضح ولد عبد العزيز أن موريتانيا ترتبط مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بروابط عديدة تتمثل أساسا في الجغرافيا والأواصر البشرية"، مشيراً إلى أنه "بناء على ذلك قررنا في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة العمل على خلق إطار ناجح للتبادل والشراكة مع المجموعة"، وفق تعبيره.



وأضاف ولد عبد العزيز أن الاقتصاد الموريتاني عرف "تحولات عميقة وتطورت بشكل كبير البنى التحتية من طرق ومطارات وموانئ وعرف انتاج الطاقة تحسنا ملحوظا بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرة في عاصمتنا الاقتصادية نواذيبو".



وخلص ولد عبد العزيز إلى التعبير عن ارتياحه "لتجسد إرادتنا المشتركة في تعزيز روابطنا التاريخية والاجتماعية والاقتصادية"، وأوضح أن اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين "سيفتح آفاقا واعدة لرفاه شعوبنا وللتكامل الاقتصادي لمنطقتنا"، وفق تعبيره.



وفي حين تسعى موريتانيا لعقد شراكة مع مجموعة "إيكواس" يستعد المغرب مطلع العام المقبل لنيل عضوية كاملة في المجموعة الاقتصادية، بينما حصلت تونس على عضوية مراقب.

