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الرئيس الموريتاني يبعث برسالة لنظيره السنغالي

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، برسالة إلى نظيره السنغالي ماكي صال.

وتأتي هذه الرسالة الخطية بعد أيام من توتر العلاقات بين البلدين، إثر مقتل صياد سنغالي على يد خفر السواحل الموريتاني، وما أعقب ذلك من احتجاج غاضب في مدينة سينلوي السنغالية، استهدفت خلاله محلات تجارية موريتانية.

وحمل الرسالة وزير البترول والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح، الذي غادر نواكشوط مساء اليوم متوجها إلى دكار، بصفته مبعوثا خاصا من ولد عبد العزيز إلى صال.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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