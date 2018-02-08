الرئيس الموريتاني يتسلم دعوة لحضور مؤتمر لدعم G5

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس دعوة لحضور مؤتمر دولي حول الساحل سيعقد يوم 23 فبراير في ابروكسيل.

ويهدف المؤتمر، الى مساندة الجهود التي تقوم بها دول مجموعة الخمس في الساحل، عبر القوة المشتركة لمكافحة الارهاب، وتنمية هذه البلدان.



الدعوة التي تسلمها الرئيس الموريتاني موجه إليه من طرف رئيس اللجنة الأوروبية جونكير، ورئيس المجلس الأوروبي تاسك، والرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل الرئيس المالي الحاج ابراهيم بوبكر كيتا.



قام بتسليم الرسالة السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جياكومو ديرازو، الذي قال بعيد لقاء الرئيس الموريتاني إن هذا المؤتمر سيقوم بتعبئة الدعم اللازم من جميع الشركاء، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمجموعة الخمس في الساحل.