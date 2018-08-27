الرئيس الموريتاني يدعو “المغاضبين” للعودة إلى رشدهم

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من اسماهم “المغاضبين” لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم إلى العودة إلى رشدهم.

وجاءت دعوة ولد عبد العزيز اليوم الاثنين من مدينة أكجوجت، خلال لقاء جمعه بأطر ومنتخبي ولاية إينشيري، شمالي البلاد، في إطار جولته “الانتخابية” لدعم لوائح الحزب الحاكم.

وقال الرئيس الموريتاني خلال اللقاء إن “المغاضبين” لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية عليهم العودة إلى رشدهم، وسحب لوائح ترشحهم خارجه أو تجميدها، والعمل بجد على إنجاح لوائح الحزب وتحمل المسؤولية في ذلك”.

ويواجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم منافسة قوية من طرف أحزاب المعارضة، التي قاطعت الانتخابات السابقة، كما أن أحزاباً أخرى من الأغلبية استقطبت بعض “المغاضبين” للحزب، وتشكل خطراً عليه في العديد من الدوائر الانتخابية.