الرئيس الموريتاني يستقبل نظيره السنغالي ويتباحثان

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، مباحثات على انفراد مع نظيره السنغالي ماكي صال، ال=ي بدأ اليوم زيارة عمل لموريتانيا تستمر ليومين.

ويناقش الرئيسان الموريتاني والسنغالي خلال زيارة العمل مجموعة من الملفات المشتركة بين البلدين الجارين من بينها قضايا تتعلق بالصيد، والغاز بالإضافة إلى العمالة السنغالية في موريتانيا، والتجار الموريتانيين في السنغال.

واستقبل الرئيس السينغالي لدى وصوله مطار أم التونسي الدولي من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والوزير الأول يحيى ولد حدمين، ومدير ديوان الرئيس.

كما كان في استقبال الرئيس السنغالي قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد، وقائد أركان الدرك الوطني، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وقائد أركان الحرس الوطني، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.

وتأتي زيارة ماكي صال بعد مقتل صياد سنغالي الأسبوع الماضي على يد خفر السواحل الموريتانية أثناء صيده في المياه الإقليمية الموريتانية، ما أدى إلى خروج مظاهرات غاضبة في مدينة سينلوي، استهدفت ممتلكات بعض التجار الموريتانيين.