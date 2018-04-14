الرئيس الموريتاني يشارك في القمة العربية ويحضر “دع الخليج “

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، وحضور التمرين العسكري “درع الخليج”.

وكان الرئيس الموريتاني، قد تسلم الخميس الماضي دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور الحدثين تواليا.

وتنطلق أعمال القمة العربية 29 غداً الأحد، في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتناقش في جدول أعمالها ملفات رئيسية، هي الحرب في سوريا، التي تعرضت فجر اليوم السبت لضربة غربية، ومستقبل القدس قبل شهر من نقل السفارة الأميركية إليها، والتصعيد في اليمن.

وتعتزم المملكة العربية السعودية إقامة تمرين عسكري ضخم تحت مسمى “درع الخليج المشترك 1” بمشاركة دول خليجية وعربية وإسلامية وصديقة.