الرئيس الموريتاني يشارك في قمة الإتحاد الإفريقي

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أشغال الدورة الـ 30 العادية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وقد غادر ولد عبد العزيز نواكشوط فجر اليوم السبت، يرافقه وفد ضم وزير الخارجية إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وممثل موريتانيا لدي الاتحاد الإفريقي سيدي ولد القاضي، وعدد من العاملين في مؤسسة الرئاسة.

وتعقد الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، يومي 28- 29 يناير الجاري تحت شعار “الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل أفريقيا“.

وبدأ التحضير لها منذ 23 يناير من خلال اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين، ثم الدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي.