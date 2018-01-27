أخبارافريقيا

الرئيس الموريتاني يشارك في قمة الإتحاد الإفريقي

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 ساعتين
0

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلي العاصمة الأثيوبية  أديس أبابا، للمشاركة في أشغال الدورة الـ 30 العادية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وقد غادر ولد عبد العزيز نواكشوط فجر اليوم السبت، يرافقه وفد ضم وزير الخارجية إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وممثل موريتانيا لدي الاتحاد الإفريقي سيدي ولد القاضي، وعدد من العاملين في مؤسسة الرئاسة.

وتعقد الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، يومي 28- 29  يناير  الجاري تحت شعار “الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل أفريقيا“.

وبدأ التحضير لها منذ 23 يناير من خلال اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين، ثم الدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 2 ساعتين
0

موريتانيا: 18 مليار أوقية محاصيل قطاع الجمارك 2017

منذ 15 ساعة
0

نيجيريا: عشرة قتلى فى هجوم مسلح بولاية “بلاتو”

منذ 15 ساعة
0

موريتانيا: الحكومة تتوقع نسبة نمو تفوق 3 فى المائة

منذ 16 ساعة
0

موريتانيا: دعوة رسمية لحماية مخزون موريتانيا من الاخطبوط