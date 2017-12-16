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الرئيس الموريتاني يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات "الإيكواس"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 16 ديسمبر 2017 - 10:35



الرئيس الموريتاني يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات "الإيكواس"

 

يشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  في أشغال الدورة العادية الثانية والخمسين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الإيكواس" .


وتحتضن العاصمة النيجيرية ابوجا اجتماع رؤساء المجموعة الاقتصادية  يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، ووصلها ولد عبد العزيز صباح اليوم السبت، حيث استقبل في المطار من طرف السفير الموريتاني في نيجيريا ، وطاقم السفارة وممثلي الجالية الموريتانية.


وكانت نواكشوط قد احتضنت شهر اكتوبر الماضي اشغال مجلس الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الذي يضم خبراء من الجانبين، بهدف التوصل الى خارطة طريق بين موريتانيا وهذه المجموعة من اجل اقامة تعاون فني بين خبراء البلدين، اضافة الى تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية ومواءمة النظام الجمركي مع القوا نين المطبقة في دول مجموعة غرب افريقيا ومراجعة المنظومة القانونية لتتلاءم مع القوانين المطبقة من طرف مجموعة هذه البلدان.



الكلمات المفتاحية : افريقيا, الايكواس, حكومات
 
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