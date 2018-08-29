الرئيس الموريتاني يتحدث للصحفيين في « عشاء رئاسي »

يعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، نقطة صحفية على هامش عشاء رئاسي يأتي يومين قبل موعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية.

وبحسب مصادر خاصة فإن العشاء الرئاسي دعي له صحفيون يمثلون وسائل إعلام محلية ودولية، ومن المنتظر أن يحضره مدونون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يحضر العشاء الرئاسي الذي يقام في باحة قصر المؤتمرات وسط نواكشوط، عدد من أعضاء الحكومة وقيادات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ومن المتوقع أن يتحدث ولد عبد العزيز عن الانتخابات، وهو الذي يخوض منذ أكثر من أسبوعين حملة دعائية لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، جاب خلالها ولايات موريتانيا ودعا للتصويت لصالح مرشحي الحزب.

ووجه ولد عبد العزيز انتقادات لاذعة للمعارضة الموريتانية التي تشارك في الانتخابات، وقال في خطاباته أمام أنصاره إن نجاح هذه المعارضة يشكل تهديداً لموريتانيا.

ويواجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا منافسة قوية من طرف أحزاب المعارضة والعديد من أحزاب الأغلبية الرئاسية، وهو الذي يسعى لتحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان.