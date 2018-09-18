الرئيس الموريتاني يعقد مؤتمراً للتعليق على الانتخابات

أفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيعقد يوم غد الأربعاء مؤتمراً صحفياً سيعلق فيه على مجريات الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مؤخراً.

وقالت هذه المصادر إن المؤتمر الصحفي سينظم في القصر الرئاسي، وسيخصص أيضاً للتعليق على المكاسب التي حققها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في هذه الانتخابات.

ومن المنتظر أن يتم اختيار مجموعة من الصحفيين للمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي ستنقله مباشرة وسائل الإعلام العمومية.

وكان الرئيس الموريتاني قد درج على عقد مثل هذا النوع من المؤتمرات الصحفية منذ وصوله إلى الحكم قبل حوالي عشر سنوات.

ويعود آخر مؤتمر صحفي من هذا النوع إلى العام الماضي في أعقاب تنظيم الاستفتاء الشعبي الذي قاد إلى تعديلات دستورية أثارت الكثير من الجدل، وشملت تغيير العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ.