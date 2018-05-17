الرئيس الموريتاني يهنئ العاهل المغربي بمناسبة رمضان

هنأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس الموريتاني خلال برقية بعثها، للعاهل المغربي، أمس الأربعاء، “يطيب لي والأمتان العربية والإسلامية تستقبلان شهر رمضان المبارك، أن أبعث إلى جلالتكم أصدق التهاني راجيا من الله العلي القدير أن يعيد عليكم وعلى الشعب المغربي الشقيق هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات”.

ويعد اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، في موريتانيا، والمملكة المغربية، بعد أن تعذرت رؤية هلال الشهر الكريم، في البلدين ليلة الأربعاء.