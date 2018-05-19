الرباط تلغي توأمة مع “جواتيمالا سيتي” ردا على نقل السفارة للقدس

قال لحسن العمراني نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط اليوم السبت إن الرباط علقت خططا لشراكة توأمة مع جواتيمالا سيتي احتجاجا على نقل جواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال العمراني من حزب العدالة والتنمية لرويترز إنه في أعقاب قرار جواتيمالا إقامة سفارة لها في القدس قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة مع جواتيمالا سيتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وافتتحت جواتيمالا سفارة في القدس بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وسفارات معظم الدول في تل أبي، وتقول معظم دول العالم إن وضع القدس ينبغي تحديده في المحادثات المستقبلية.

وقتلت القوات الإسرائيلية 60 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس. وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة هي التي حرضت على العنف وهو ما تنفيه حماس.

وكان مجلس مدينة الرباط قد قرر في السابق التصويت على مشروع توأمة مع جواتيمالا سيتي الأسبوع الماضي.

وافتتحت جواتيمالا سفارة في الرباط وهي الثانية في أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني 2017.