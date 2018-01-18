الساحل: بريطانيا تدعم قوات “برخان” بمروحيات عسكرية

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، استعدادها لدعم العمليات التى تقودها قوة برخان الفرنسية فى الساحل الإفريقي بثلاث مروحيات نقل عسكرية.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الوزراء “أن المروحيات ستخصص لنقل الجنود الفرنسيين إلى المناطق الخطرة لحمايتهم من أي هجمات يمكن أن تستهدفهم خلال تنقلاتهم البرية”.

وأوضح البيان الصادر قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة اليوم إلى لندن، أن هذا الدعم اللوجستي يعد جزءا من تعاون أكبر قائم بين البلدين، لاسيما في مجال النقل بالطائرات العسكرية البريطانية.

وأضافت رئاسة الوزراء البريطانية، أن التنسيق الأمني بين لندن وباريس في المنطقة يهدف إلى إعادة الاستقرار “ومواجهة التهديدات الإرهابية ووقف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا”.

وأشارت إلى أن بريطانيا قدمت دعما متواصلا للأمم المتحدة والمهمات الأفريقية والأوروبية وباقي الشركاء الدوليين، لمنع المسلحين “من استغلال منطقة الساحل كقاعدة لهم لشن هجمات ضد أوروبا وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر”.

وأكد البيان أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سيعلنان خلال اجتماعهما في وقت لاحق من اليوم، عن تخصيص دعم مالي إضافي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميسوم).