السعودية..إحصائيات للمصلين والطائفين للساعة بالحرم المكي

نشرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم السبت، ضمن الرزنامة الإحصائية لحج هذا العام،أعداد المصلين والطائفين في الحرم المكي للساعة،وتجاوزعددالمصلين 278.000مصل كل ساعة و107.000 طائف.

وأضافت الإحصائية،التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية(الوكالة الرسمية)أن الموظفين القائمين على خدمة الحجاج تجاوز هذا العام 10.000موظف من منتسبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،وعلى مدار الساعة،مدعومين ب 54.501 معدة وآلية مجهزة.

ويعمل المنتسبون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومي.