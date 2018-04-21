السعودية .. إسقاط طائرة “درون” قرب قصر الملك سلمان

أثارت طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون) حلقت بحي الخزامي بمدينة الرياض اليوم السبت ،قلق السلطات ما استدعى التدخل من طرف الشرطة .

وقال مسؤول سعودي كبير لرويترز إن العاهل السعودي الملك سلمان لم يكن في قصره بالرياض يوم السبت عندما أسقطت قوات الأمن طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في المنطقة.

وأكد المسؤول أن الملك كان في مزرعته في منطقة الدرعية بالرياض.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بأنه عند الساعة 50 ر 19 من مساء اليوم السبت الموافق 5 / 8 / 1439 هـ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ، دون أن يكون مصرحاً لها بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها .

وفتحت السلطات السعودية تحقيقا حول ملابسات الواقعة .